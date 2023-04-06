Головне
Реал розгромив Барселону на Камп Ноу і вийшов до фіналу Кубка Іспанії
Вчора 23:54 770
Пошуки молодого Сидорчука для Динамо тривають: у чому сенс придбання Рамадані
Сьогодні 08:00 256
МОК допоможе українцям, які захочуть змагатися на турнірах з росіянами
Вчора 19:38 476
УЄФА не виключить збірну Білорусі з відбору Євро-2024
Вчора 17:58 560 1
Як нині виглядає Донбас Арена: український військовий показав відео з тимчасово окупованого Донецька
Вчора 15:36 1444
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді
Вчора 15:15 75515 2
Україна залишається у спільній заявці з Іспанією, Португалією та Марокко на проведення ЧС-2030
Вчора 14:55 326
Павелка переобрали у виконком УЄФА
Вчора 14:41 592
Ода королю пасів, улюбленцю Венгера та Роналду. Месут Озіл попрощався з футболом
Вчора 12:30 1454
Ґрема Поттера звільнено: що це означає для Челсі та Михайла Мудрика
Вчора 12:11 1931
Прямі трансляції

Челсі досяг домовленості з Лемпардом

Челсі знайшов заміну Поттеру
Сьогодні 08:52 175 0
Челсі досяг домовленості з Лемпардом
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Лемпард, #Челсі

Джерело - tribuna.com.

Челсі досяг домовленості з Френком Лемпардом щодо ролі виконувача обов’язків головного тренера команди до кінця сезону.

Про це повідомляє The Athletic.

У штаб англійця ввійде Ешлі Коул, він буде асистентом. Вони разом працювали в Евертоні, звідки Лемпарда звільнили у січні через незадовільні результати.

Раніше була інформація, що керівництво лондонців продовжить вести перемовини з кандидатами щодо повноцінного тренера на наступний сезон. Серед основних кандидатів – Луїс Енріке та Юліан Нагельсманн.

Коментарі ()
Популярне зараз
Як нині виглядає Донбас Арена: український військовий показав відео з тимчасово окупованого Донецька Як нині виглядає Донбас Арена: український військовий показав відео з тимчасово окупованого Донецька 1444
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 75515 2
Ода королю пасів, улюбленцю Венгера та Роналду. Месут Озіл попрощався з футболом Ода королю пасів, улюбленцю Венгера та Роналду. Месут Озіл попрощався з футболом 1454
Алієв очолить УАФ, Селезньов позмагається з Усиком та ще 2 інсайди, які слід очікувати від Циганика Алієв очолить УАФ, Селезньов позмагається з Усиком та ще 2 інсайди, які слід очікувати від Циганика 1498
Ґрема Поттера звільнено: що це означає для Челсі та Михайла Мудрика Ґрема Поттера звільнено: що це означає для Челсі та Михайла Мудрика 1931
Шанс для Мудрика: 5 українських тренерів, які повинні очолити Челсі Шанс для Мудрика: 5 українських тренерів, які повинні очолити Челсі 3577
Рекомендуємо
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 257458 4
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 34068 1
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 67718 1
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 20135
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 19665
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 17449