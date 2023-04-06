Челсі досяг домовленості з Лемпардом

Челсі знайшов заміну Поттеру

Челсі досяг домовленості з Френком Лемпардом щодо ролі виконувача обов’язків головного тренера команди до кінця сезону.

Про це повідомляє The Athletic.

У штаб англійця ввійде Ешлі Коул, він буде асистентом. Вони разом працювали в Евертоні, звідки Лемпарда звільнили у січні через незадовільні результати.

Раніше була інформація, що керівництво лондонців продовжить вести перемовини з кандидатами щодо повноцінного тренера на наступний сезон. Серед основних кандидатів – Луїс Енріке та Юліан Нагельсманн.