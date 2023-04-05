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Невілл: Челсі треба призначити Почеттіно

Ексгравець збірної Англії розповів, хто має очолити Челсі
Сьогодні 22:51 191 0
Невілл: Челсі треба призначити Почеттіно
Фото: Getty Images
#Почеттіно, #ПСЖ, #Челсі

Джерело - Metro.

Челсі має призначити головним тренером команди колишнього наставника ПСЖ Маурісіо Почеттіно.

Про це заявив ексгравець збірної Англії Гарі Невілл

"Челсі з Боелі витратив 600 млн фунтів, при цьому не підписали форварда на найближчі три роки. Якщо запросять Зідана, Сімеоне, Енріке - ці тренери захочуть трансферів ще на 300 млн фунтів, бо їм не сподобаються деякі з підписаних футболістів. Треба призначити тренера, здатного працювати з наявним складом. Оскільки у Челсі багато молоді - цим кандидатом є Почеттіно", - сказав Невілл.

Напередодні з'явилася інформація, що Лемпард прийняв пропозицію Челсі.

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