Невілл: Челсі треба призначити Почеттіно

Челсі має призначити головним тренером команди колишнього наставника ПСЖ Маурісіо Почеттіно.

Про це заявив ексгравець збірної Англії Гарі Невілл

"Челсі з Боелі витратив 600 млн фунтів, при цьому не підписали форварда на найближчі три роки. Якщо запросять Зідана, Сімеоне, Енріке - ці тренери захочуть трансферів ще на 300 млн фунтів, бо їм не сподобаються деякі з підписаних футболістів. Треба призначити тренера, здатного працювати з наявним складом. Оскільки у Челсі багато молоді - цим кандидатом є Почеттіно", - сказав Невілл.