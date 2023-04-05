Мессі запропонували зарплату 400 млн євро у Саудівській Аравії

Мессі планує виступати у Європі до Копа Америка-2024

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі має намір продовжувати грати в Європі щонайменше до Копа Америка-2024.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Аль-Хілаль із Саудівської Аравії зробив аргентинцю пропозицію щодо трансферу із зарплатою понад 400 мільйонів євро на рік. До цього саудівський клуб пропонував Мессі зарплату 220 мільйонів євро за сезон.

Проте Мессі не дуже зацікавлений у трансфері за межі Європи. ПСЖ пропонує форварду продовження контракту зі збереженням рівня нинішньої зарплати. Ліонель поки що не погодився на умови парижан, оскільки хоче отримати "спортивні гарантії". Також повернутися до Барселони нападника запрошує головний тренер Синьо-гранатових Хаві, проте каталонці чекають вирішення ситуації з фінансовим фейр-плей у клубі..

У поточному сезоні Мессі зіграв 33 матчі, забив 18 голів та зробив 17 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Мессі близький до відходу з ПСЖ.