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Вінгер Дніпра-1 перейшов у бразильський клуб

Білл продовжить кар'єру у Бразилії
Сьогодні 11:22 228 0
Вінгер Дніпра-1 перейшов у бразильський клуб
#СК Дніпро-1, #Футбольні трансфери

Джерело - sampaiocorreafc.

Бразильський вінгер Дніпра-1 Білл підписав контракт із клубом Сампайо Корреа, який виступає у бразильській Серії В.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

У Дніпро-1 Білл перейшов у лютому 2021 року. Спочатку український клуб орендував вінгера у Фламенго, а на початку 2022-го оформив повноцінний викуп контракту легіонера за 300 тис євро. Всього за "спортклубівців" Білл зіграв 18 матчів, у яких відзначився 1 голом та 2 асистами.

Після початку повномасштабної фази російсько-української війни Білл відмовився грати в Україні, і в останній рік із невеликим на правах оренди виступав за бразильські Спорт Ресіфі та Інтернасьонал Лімейра, а також за латвійський РФШ.

Раніше хет-трик Довбика приніс Дніпру-1 перемогу над Металістом.

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