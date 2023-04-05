Вінгер Дніпра-1 перейшов у бразильський клуб

Білл продовжить кар'єру у Бразилії

Джерело - sampaiocorreafc.

Бразильський вінгер Дніпра-1 Білл підписав контракт із клубом Сампайо Корреа, який виступає у бразильській Серії В.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

У Дніпро-1 Білл перейшов у лютому 2021 року. Спочатку український клуб орендував вінгера у Фламенго, а на початку 2022-го оформив повноцінний викуп контракту легіонера за 300 тис євро. Всього за "спортклубівців" Білл зіграв 18 матчів, у яких відзначився 1 голом та 2 асистами.

Після початку повномасштабної фази російсько-української війни Білл відмовився грати в Україні, і в останній рік із невеликим на правах оренди виступав за бразильські Спорт Ресіфі та Інтернасьонал Лімейра, а також за латвійський РФШ.

Раніше хет-трик Довбика приніс Дніпру-1 перемогу над Металістом.