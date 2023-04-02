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Хет-трик Довбика приніс Дніпру-1 перемогу над Металістом у 19 турі УПЛ

Артем Довбик вийшов на поле на 27-й хвилині матчу
Сьогодні 15:52 152 0
Хет-трик Довбика приніс Дніпру-1 перемогу над Металістом у 19 турі УПЛ
#Металіст 1925, #СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 здобув розгромну перемогу над Металістом 1925 у межах 19-го туру УПЛ.

Матч завершився з рахунком 0:3. Форвард дніпрян Артем Довбик оформив хет-трик.

Чемпіонат Украни - УПЛ
19 тур, 2 квітня

Металіст 1925 - Дніпро-1 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 71 Довбик, 0:2 - 78 Довбик (пен), 0:3 - 81 Довбик (пен)

Склади команд:

Металіст 1925: Мозіль (І. Потімков, 90), Шершень, Курило, Безуглий, Жичиков, Вачіберадзе (Дмитренко 58), Я. Мартинюк, Габелок (Ігор 78), Ременюк (Чирук 58), Бичек (Кравченко 90), Русин

Запасні: Сидоренко, Капінус, Ткачук, Коваленко, Ю. Потімков, Абдуллаєв, Ткачук

Дніпро-1: Рибак, Каплієнко (Матарріта 68), Сарапій, Гомес, Є. Пасіч (Хайнер 68) – Рубчинський (Когут 61), Бабенко, Бланко (Назаренко61), Піхальонок, Гуцуляк, Пеглоу (Довбик 27).

Запасні: Макс Валеф, Кінарейкін, Федорів, Танковський, Підлепенець, Танчик, Кононов

Жовті картки: Рубчинський 53, Мартинюк 72, Курило 77, Мозіль 81

Раніше Динамо на виїзді переграло Львів.

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