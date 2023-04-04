Джерело - Чемпіон.
Друголігова Чайка оформила трансфер центрального півзахисника Васта Олексія Тищенка.
Про це повідомляє пресслужба Чайки.
Деталі контракту з 28-річним футболістом не розкриваються.
Гравець виступатиме під 14-м номером.
Тищенко - вихованець миколаївської ДЮСШ та клубу Торпедо. У лютому 2014 року підписав контракт з сімферопольською Таврією, але залишив команду вже влітку.
Влітку 2017 року хавбек виїхав до окупованого Криму, де став гравцем відновленої окупантами Кримтеплиці.
В інстаграмі Тищенка можна було знайти фото з геолокацією "росія, Крим, Сімферополь" за 2017 рік, проте декілька хвилин тому він їх видалив, як і всі інші з Криму.
Чайка згодом теж видалила пост в інстаграмі про підписання Тищенка.