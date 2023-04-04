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Чайка підписала Тищенка, який грав в окупованому Криму

Гравець виступатиме під 14-м номером
Сьогодні 19:39 180 0
Чайка підписала Тищенка, який грав в окупованому Криму
#ФК Чайка

Джерело - Чемпіон.

Друголігова Чайка оформила трансфер центрального півзахисника Васта Олексія Тищенка.

Про це повідомляє пресслужба Чайки.

Деталі контракту з 28-річним футболістом не розкриваються.

Гравець виступатиме під 14-м номером.

Тищенко - вихованець миколаївської ДЮСШ та клубу Торпедо. У лютому 2014 року підписав контракт з сімферопольською Таврією, але залишив команду вже влітку.

Влітку 2017 року хавбек виїхав до окупованого Криму, де став гравцем відновленої окупантами Кримтеплиці.

В інстаграмі Тищенка можна було знайти фото з геолокацією "росія, Крим, Сімферополь" за 2017 рік, проте декілька хвилин тому він їх видалив, як і всі інші з Криму.

Чайка згодом теж видалила пост в інстаграмі про підписання Тищенка.

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