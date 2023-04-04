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Челсі розпочав переговори з Нагельсманном

Сторони обговорюють довгостроковий проєкт
Сьогодні 18:25 220 0
Челсі розпочав переговори з Нагельсманном
#Челсі, #Юліан Нагельсманн

Джерело - Чемпіон.

Челсі два дні тому розпочав переговори з колишнім тренером Баварії Юліаном Нагельсманном.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Сторони обговорюють довгостроковий проєкт. Нагельсманн готовий розглянути такий варіант. Клуб не поспішає з рішенням.

Розглядаються також кандидатури колишнього тренера збірної Іспанії Луїса Енріке та Рубена Аморіма, який зараз очолює Спортінг.

Раніше з посади головного тренера Челсі був звільнений Грем Поттер.

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