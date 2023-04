Челсі розпочав переговори з Нагельсманном

Челсі два дні тому розпочав переговори з колишнім тренером Баварії Юліаном Нагельсманном.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Сторони обговорюють довгостроковий проєкт. Нагельсманн готовий розглянути такий варіант. Клуб не поспішає з рішенням.

Розглядаються також кандидатури колишнього тренера збірної Іспанії Луїса Енріке та Рубена Аморіма, який зараз очолює Спортінг.

Approaches, contacts between Julian Nagelsmann and Chelsea have started two days ago. Discussions continue on long term project. 🔵 #CFC



Nagelsmann, 100% open to discuss about Chelsea project.



Chelsea, taking their time - Luis Enrique and Ruben Amorim also appreciated. https://t.co/3Cz34wavVl