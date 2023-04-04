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УАФ не планує призначати Билича - журналіст

Співаковський заявив, що Романо зробив усвідомлене вкидання
Сьогодні 15:12 259 0
УАФ не планує призначати Билича - журналіст
#Билич

Джерело - ТаТоТаке.

УАФ не збирається призначати Славена Билича на посаду головного тренера збірної України.

Про це заявив журналіст Михайло Співаковський.

"Романо написав про те, що Билича можна розглядати як кандидата на посаду головного тренера збірної України в тому разі, якщо федерація ухвалить рішення про неминучу зміну. Зміну кого або чого? Явно не Руслана Ротаня, тому що він - тимчасова кандидатура.

Я читаю це між рядків - зміну курсу, який УАФ тримає на Сергія Реброва. Билич не фігурує як план B чи С. Це розповсюджена історія, коли хтось робить свідоме вкидання, щоб працевлаштувати людину. 

Наші джерела, близькі до УАФ, кажуть, що жодна людина з асоціації не контактувала з Биличем", - стверджує Співаковський.

Раніше повідомлялося, що Билич зацікавлений у роботі зі збірною України.

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