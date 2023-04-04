У Перу відібрали чемпіонат світу U17 з футболу

Турнір відбудеться в іншій країні

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) вдруге поспіль позбавила Перу права на проведення чемпіонату світу U17.

Про це повідомила пресслужба організації.

Світова першість серед збірних до 17 років мала пройти у Перу у 2021 році. Однак мундіаль відклали через пандемію Covid-19.

Цьогорічний турнір був запланований у Перу з 10 листопада по 2 грудня 2023 року. Після переговорів між ФІФА та місцевою владою ЧС-2023 організатори вирішили відібрати чемпіонат світу у перуанців. Нове місце проведення турніру оголосять пізніше.

"Рішення [про позбавлення Перу ЧС-2023] було прийнято з огляду на нездатність приймаючої країни виконати свої зобов'язання щодо завершення будівництва інфраструктури, необхідної для проведення турніру. Попри на дуже позитивні робочі відносини між ФІФА та Федерацією футболу Перу, було визначено, що перуанський уряд немає достатньо часу для забезпечення необхідних інвестицій та завершення необхідних робіт до початку турніру", - йдеться у заяві ФІФА.

Раніше ФІФА відібрала в Індонезії право провести чемпіонат світу U-20.