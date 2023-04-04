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Кожанов: У Карпат одне завдання – вихід до УПЛ

Денис Кожанов про підготовку команди до старту чемпіонату Кожанов назвав завдання Карпат
Сьогодні 14:10 225 0
Кожанов: У Карпат одне завдання – вихід до УПЛ
#Карпати, #Кожанов, #Чемпіонат України, Перша ліга

Джерело - pfl.ua.

Гравцям Карпат поставлене завдання за підсумками сезону вийти в УПЛ.

Про це розповів капітан "зелено-білих" Денис Кожанов.

"Хочу подякувати нашим ЗСУ, що маємо нагоду готуватися до чемпіонату. Щодо нашої підготовки, то усі з нетерпінням чекаємо матчу з Кременем, адже пауза у чотири місяці доволі довга. Карпати провели хороші тренувальні збори. Спочатку готувалися у Львові, а потім провели два поспіль збори на Закарпатті. Як в Хусті, так і в Ужгороді мали хороші умови. За цей час провели чимало добротних спарингів, де тренерський склад дав можливість усім пограти.

У нас одне завдання – вихід в УПЛ. Тому тренерський склад намагався посилити команду досвідченими гравцями. Усі хлопці – Ільющенков, Саків, Горбунов, Книш, Бобко та Хобленко без проблем влились в наш дружній колектив. На маю думку вони допоможуть Карпатам", - розповів Кожанов.

Раніше Карпати припинили співпрацю з Joma через роботу компанії в росії.

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