Гравцям Карпат поставлене завдання за підсумками сезону вийти в УПЛ.

Про це розповів капітан "зелено-білих" Денис Кожанов.

"Хочу подякувати нашим ЗСУ, що маємо нагоду готуватися до чемпіонату. Щодо нашої підготовки, то усі з нетерпінням чекаємо матчу з Кременем, адже пауза у чотири місяці доволі довга. Карпати провели хороші тренувальні збори. Спочатку готувалися у Львові, а потім провели два поспіль збори на Закарпатті. Як в Хусті, так і в Ужгороді мали хороші умови. За цей час провели чимало добротних спарингів, де тренерський склад дав можливість усім пограти.

У нас одне завдання – вихід в УПЛ. Тому тренерський склад намагався посилити команду досвідченими гравцями. Усі хлопці – Ільющенков, Саків, Горбунов, Книш, Бобко та Хобленко без проблем влились в наш дружній колектив. На маю думку вони допоможуть Карпатам", - розповів Кожанов.