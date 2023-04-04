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Інтер хоче повернути Моурінью

Жозе Моурінью може покинути Рому
Сьогодні 12:12 195 0
Інтер хоче повернути Моурінью
#Інтер, #Моурінью

Джерело - sport.uа.

Інтер визначив головного тренера Роми Жозе Моурінью як одного з кандидатів на заміну Сімоне Індзагі.

Про це повідомляє Football Italia.

Керівництво "нерадзуррі" зацікавлене в поверненні португальця, який очолював команду з 2008 по 2010 рік, вигравши два чемпіонати, Кубок Італії та Лігу чемпіонів.

Також Інтер зацікавлений у запрошенні іншого свого колишнього наставника – Антоніо Конте, якого нещодавно було звільнено з Тоттенгема.

Нагадаємо, ПСЖ розглядає варіант із запрошенням Жозе Моурінью.

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