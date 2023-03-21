Моурінью може очолити ПСЖ

ПСЖ може змінити головного тренера

ПСЖ розглядає головного тренера Роми Жозе Моурінью, як основного кандидата на посаду головного тренера команди у наступному сезоні.

Про це повідомляє інсайдер Педру Алмейда.

У ПСЖ вважають, що Моурінью здатен привести команду до перемоги в Лізі чемпіонів. Також в запрошенні 60-річного португальця зацікавлений спортивний директор ПСЖ Луїш Кампуш.

Відзначимо, що радник паризького клубу з футбольних питань Луїш Кампуш - великий шанувальник Моурінью, і щоразу, коли ПСЖ змінював тренера, він намагався запросити до клубу португальця, проте керівництво віддавало перевагу іншому варіанту.

Нагадаємо, власники ПСЖ хочуть зберегти Мессі за будь-яку ціну.