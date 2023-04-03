Ребров отримав запрошення від двох клубів, які грають у Лізі чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Український тренер Аль-Айна Сергій Ребров отримав пропозиції щодо можливої співпраці мінімум від двох європейських клубів.
Про це про це повідомляє журналіст Віктор Вацко.
Йдеться про команди, які регулярно виступають у груповому етапі Ліги чемпіонів.
Ребров: Моя позиція відносно роботи в збірній України незмінна
Сам Ребров не поспішатиме приймати рішення - він хоче до кінця відпрацювати чинний контракт з Аль-Айном, який розрахований до 30 червня.
Що стосується УАФ, то у переговорному процесі досі нічого не змінилося – сторони не підписували жодних документів про домовленості щодо збірної України.