Ребров отримав запрошення від двох клубів, які грають у Лізі чемпіонів

Ребров не поспішатиме приймати рішення

Джерело - Чемпіон.

Український тренер Аль-Айна Сергій Ребров отримав пропозиції щодо можливої співпраці мінімум від двох європейських клубів.

Про це про це повідомляє журналіст Віктор Вацко.

Йдеться про команди, які регулярно виступають у груповому етапі Ліги чемпіонів.

Ребров: Моя позиція відносно роботи в збірній України незмінна

Сам Ребров не поспішатиме приймати рішення - він хоче до кінця відпрацювати чинний контракт з Аль-Айном, який розрахований до 30 червня.

Що стосується УАФ, то у переговорному процесі досі нічого не змінилося – сторони не підписували жодних документів про домовленості щодо збірної України.