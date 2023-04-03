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Ребров отримав запрошення від двох клубів, які грають у Лізі чемпіонів

Ребров не поспішатиме приймати рішення
Сьогодні 16:37 341 0
Ребров отримав запрошення від двох клубів, які грають у Лізі чемпіонів
#Аль-Айн, #Сергій Ребров

Джерело - Чемпіон.

Український тренер Аль-Айна Сергій Ребров отримав пропозиції щодо можливої співпраці мінімум від двох європейських клубів.

Про це про це повідомляє журналіст Віктор Вацко.

Йдеться про команди, які регулярно виступають у груповому етапі Ліги чемпіонів.

  Ребров: Моя позиція відносно роботи в збірній України незмінна

Сам Ребров не поспішатиме приймати рішення - він хоче до кінця відпрацювати чинний контракт з Аль-Айном, який розрахований до 30 червня.

Що стосується УАФ, то у переговорному процесі досі нічого не змінилося – сторони не підписували жодних документів про домовленості щодо збірної України.

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