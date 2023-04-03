Інтер контактував з Почеттіно

Сімоне Індзагі можуть звільнити з посади головного тренера Інтера

Аргентинський тренер Маурісіо Почеттіно зацікавив Інтер.

Про це повідомляє fcinter1908.it з посиланням на Gazzetta dello Sport.

Міланський клуб вже почав пошуки нового тренера, оскільки Сімоне Індзагі, ймовірно, залишить свою посаду.

"Нерадзуррі" хотіли б, щоб команду знову очолив Антоніо Конте, який лишився без роботи після звільнення з Тоттенгема. Але також розглядають варіанти із запрошенням Роберто Де Дзербі та Тіаго Мотти, якщо вирішать перезапустити проєкт з акцентом на молодих гравців.

Вже були контакти з Маурісіо Почеттіно, який з минулого літа перебуває без роботи.

Раніше повідомлялося, що Індзагі може залишити Інтер вже найближчим часом.