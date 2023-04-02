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Індзагі може залишити Інтер вже найближчим часом

Тренер має три матчі для виправлення ситуації
Сьогодні 17:40 120 0
Індзагі може залишити Інтер вже найближчим часом
Фото Getty Images
#Інтер, #Сімоне Індзагі

Джерело - Чемпіон.

Керівництво міланського Інтера активно розмірковує над варіантами зміни головного тренера Сімоне Індзагі, який може залишитися без роботи вже найближчим часом.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Боси міланського клубу дали тренеру три матчі на виправлення ситуації у чемпіонаті. Наступні матчі Інтер проведе проти Ювентуса (у Кубку Італії), Салернітани (у чемпіонаті) та Бенфіки (до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів).

Повідомляється, що вирішальними для керівництва клубу будуть результати ЛЧ. Фінансові бонуси за участь у фіналі Ліги чемпіонів фактично єдине, що може переконати правління Інтера залишити Індзагі наступного сезону.

Нагадаємо Інтер перебуватиме на третій сходинці чемпіонату Італії, маючи у своєму активі 50 турнірних пунктів після 28 зіграних матчів.

Раніше повідомлялося, що Де Дзербі може замінити Індзагі в Інтері.

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