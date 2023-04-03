Півзахисник Динамо Володимир Шепелєв провів 200-й матч за команду.

У виїзній грі 19-го туру УПЛ проти ФК Львів Володимир Шепелєв зіграв 200-й матч за Динамо в усіх турнірах.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

У чемпіонаті Україні вихованець клубу провів 132 гри, в єврокубках – 52, у Кубку України – 13 та у Суперкубку – 3. Дебютна гра Шепелєва відбулася 25 лютого 2017 року у гостьовому поєдинку чемпіонату проти луганської Зорі (2:1).

25-річний Шепелєв став 25-м динамівцем, який підкорив число 200, а лідирує у ньому нинішній асистент головного тренера "біло-синіх" Олександр Шовковський – 636 ігор.

Раніше Динамо на виїзді переграло Львів у 19 турі УПЛ.