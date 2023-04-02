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УПЛ визначила найкращих гравця та тренера 19 туру

Номінантами стали Довбик і Григорчук
Сьогодні 21:55 209 0
УПЛ визначила найкращих гравця та тренера 19 туру
#Артем Довбик, #Роман Григорчук

Джерело - УПЛ.

Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до нашої експертної ради, визначила найяскравіших футболіста й наставника 19-го туру VBET Ліги.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

За підсумком голосування перемогу здобули нападник Дніпра-1 Артем Довбик і тренер Чорноморця Роман Григорчук.

До складу експертної ради увійшли Леонід Буряк, Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Олег Федорчук, Анатолій Чанцев, Степан Юрчишин, Ігор Яворський.

Нагадаємо Чорноморець відібрав очки у Шахтаря у 19 турі УПЛ.

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