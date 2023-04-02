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Чорноморець відібрав очки у Шахтаря у 19 турі УПЛ

Всі чотири голи були забиті у першому таймі матчу
Сьогодні 16:59 474 0
Чорноморець відібрав очки у Шахтаря у 19 турі УПЛ
Фото: ФК Шахтар
#Чорноморець, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

У матчі 19-го туру української Прем’єр-Ліги Шахтар не зміг переграти одеський Чорноморець. 

Матч завершився з рахунком 2:2.

Чемпіонат України - УПЛ
19 тур, 2 квітня

Чорноморець - Шахтар 2:2 (2:2)

Голи: 0:1 - 1 Криськів, 1:1 - 7 Путря (пен), 1:2 - 18 Гочолейшвілі, 2:2 - 40 Салюк

Чорноморець: Дмитро Непогодов, Олександр Васильєв, Лука Гучек, Орест Кузик (Артур Авагімян 70), Ілля Путря, Гай Хадіда (Дмитро Юсов 84), Олександр Демченко, Данило Алефіренко, Зігей Бадібанга, Максим Брагару, Володимир Салюк

Шахтар: Анатолій Трубін, Лассіна Траоре (Даниїл Сікан 72), Валерій Бондар, Гіоргі Гочолейшвілі (Дмитро Топалов 72), Богдан Михайличенко, Дмитро Криськів, Артем Бондаренко (Невен Джурасек 82), Микола Матвієнко, Георгій Судаков (Кевін Келсі 82), Юхим Конопля, Єгор Назарина

Попередження: Гай Хадіда 45+2, Ілля Путря 58, Олександр Васильєв 73 – Валерій Бондар 43, Єгор Назарина 55

Раніше Динамо на виїзді переграло Львів у 19 турі УПЛ.

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