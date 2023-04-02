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Беніто та Царенко вийдуть в основі Динамо на матч з Львовом

Визначилася стартові склади матчу Львів - Динамо
Сьогодні 12:24 154 0
Беніто та Царенко вийдуть в основі Динамо на матч з Львовом
#Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ, #ФК Львів

Джерело - Чемпіон.

У матчі 19-го туру УПЛ київське Динамо на виїзді зіграє зі Львовом.

Головні тренери команди визначилися зі стартовими складами:

Львів: Рибка, Фернандес, Дитятьєв, Сасовський, Грисьо, Антоніо, Мильченко, Бєляєв, Богунов, Бугай, Есеола

Запасні: Юрчук, Ольховий, Сілва, Свржняк, Мишенко, Віталій Михайлів, Роман Михайлів

Динамо: Нещерет, Дубінчак, Дячук, Попов, Караваєв, Сидорчук, Шепелєв, Лонвейк, Беніто, Царенко, Ванат

Запасні: Моргун, Ігнатенко, Вівчаренко, Сирота, Боль, Тимчик, Малиш, Андрієвський, Гармаш, Волошин, Яцик, Рамірес

Поєдинок розпочнеться о 13:00 за київським часом.

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