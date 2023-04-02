Українець отримав оцінку 4

Джерело - Sky Sports.

Вінгер Челсі Михайло Мудрик став одним з найгірших гравців матчу Челсі - Астон Вілла (0:2).

Про це повідомляє Sky Sports.

Українець отримав оцінку 4, така ж у захисника лоноднців Марк Кукурелья.

Челсі: Кепа (6); Джеймс (5), Кулібалі (6), Кукурелья (4); Лофтус-Чік (5), Енцо (6), Ковачич (6), Чілвелл (7); Фелікс (6), Гаверц (5), Мудрик (4).

Запасні: Канте (7), Мадуеке (6), Галлахер (немає оцінки), Пулішич (немає)

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Астон Вілла: Мартінес (9); Янг (7), Конса (8), Мінгс (8), Морено (7); Луїс (8), Макгінн (9), Камара (6); Буендіа (7), Воткінс (8), Рамзі (8).

Запасні: Чемберс (7), Бейлі (6), Дінь (немає), Дендонкер (немає).

Гравець матчу: Джон Макгінн (Астон Вілла).