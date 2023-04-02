Головне
Джошуа впевнено переміг Франкліна
Сьогодні 05:45 520
Ода королю пасів, улюбленцю Венгера та Роналду. Месут Озіл попрощався з футболом
Сьогодні 09:31 573
Жирона з Циганковим переграла Еспаньйол, Барселона розгромила Ельче: результати 27 туру Ла-Ліги
Вчора 23:51 1033
Арсенал із Зінченком розгромив Лідс, Челсі з Мудриком поступився Астон Віллі: результати 29 туру АПЛ
Вчора 21:23 1053
Мудрик змарнував два фантастичні моменти за один тайм у матчі АПЛ - відео
Вчора 20:40 5315
Казіміров здобув дебютну бронзу на турнірі серії Grand Slam
Вчора 20:10 300
Зінченко віддав передгольовий пас у матчі проти Лідса в АПЛ: відео моменту
Вчора 18:35 2831
Олександрія розгромила Ворсклу у 19 турі УПЛ
Вчора 16:57 616
Кривбас у меншості здолав Верес у 19 турі УПЛ
Вчора 15:56 421
Металіст та Колос не визначили сильнішого в 19 турі УПЛ
Вчора 14:55 326
Прямі трансляції

Мудрик та Кукурелья - найгірші гравці матчу Челсі - Астон Вілла за версією Sky Sports

Українець отримав оцінку 4
Сьогодні 09:41 215 0
Мудрик та Кукурелья - найгірші гравці матчу Челсі - Астон Вілла за версією Sky Sports
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Астон Вілла, #Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Sky Sports.

Вінгер Челсі Михайло Мудрик став одним з найгірших гравців матчу Челсі - Астон Вілла (0:2).

Про це повідомляє Sky Sports.

Українець отримав оцінку 4, така ж у захисника лоноднців Марк Кукурелья.

Челсі: Кепа (6); Джеймс (5), Кулібалі (6), Кукурелья (4); Лофтус-Чік (5), Енцо (6), Ковачич (6), Чілвелл (7); Фелікс (6), Гаверц (5), Мудрик (4).

Запасні: Канте (7), Мадуеке (6), Галлахер (немає оцінки), Пулішич (немає)

  Актуально: Мудрик змарнував два фантастичні моменти за один тайм у матчі АПЛ - відео

Астон Вілла: Мартінес (9); Янг (7), Конса (8), Мінгс (8), Морено (7); Луїс (8), Макгінн (9), Камара (6); Буендіа (7), Воткінс (8), Рамзі (8).

Запасні: Чемберс (7), Бейлі (6), Дінь (немає), Дендонкер (немає).

Гравець матчу: Джон Макгінн (Астон Вілла).

Коментарі ()
Популярне зараз
Сербська леді: хто з українських футболістів може танцювати на вулицях Белграда Сербська леді: хто з українських футболістів може танцювати на вулицях Белграда 4975
Зінченко віддав передгольовий пас у матчі проти Лідса в АПЛ: відео моменту Зінченко віддав передгольовий пас у матчі проти Лідса в АПЛ: відео моменту 2831
Мудрик змарнував два фантастичні моменти за один тайм у матчі АПЛ - відео Мудрик змарнував два фантастичні моменти за один тайм у матчі АПЛ - відео 5315
Наймиліше відео дня: Влада та Єва Зінченко не поділили обійми з Олександром Наймиліше відео дня: Влада та Єва Зінченко не поділили обійми з Олександром 3228
Зінедін Зідан погодився очолити збірну України Зінедін Зідан погодився очолити збірну України 91371 12
Ломаченко зречеться московського патріархату Ломаченко зречеться московського патріархату 36417 9
Рекомендуємо
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 34699
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 10840 2
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 11779
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 29168
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 22590
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 3880