Анчелотті підтвердив пропозицію від збірної Бразилії

Джерело - sport.ua.
Наставник Реала Карло Анчелотті підтвердив, що отримав пропозицію очолити збірну Бразилії.
Про це розповів сам італійський фахівець.
"Факт у тому, що Конфедерація футболу Бразилії хоче, щоб я очолив національну команду. Звичайно, мене це тішить, але я хочу відпрацювати свій контракт з Реалом.
Я хочу тут продовжувати працювати. І залишуся, поки клуб мене не звільнить", – сказав Анчелотті.
Наразі зі збірною Бразилії працює тимчасовий наставник Рамон Менезес.
Раніше повідомлялося, що Перес має намір призначити головним тренером Почеттіно.