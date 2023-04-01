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Анчелотті підтвердив пропозицію від збірної Бразилії

Карло Анчелотті прокоментував своє майбутнє
Сьогодні 17:37 206 0
Анчелотті підтвердив пропозицію від збірної Бразилії
Фото - gettyimages
#Реал Мадрид, #Карло Анчелотті

Джерело - sport.ua.

Наставник Реала Карло Анчелотті підтвердив, що отримав пропозицію очолити збірну Бразилії.

Про це розповів сам італійський фахівець.

"Факт у тому, що Конфедерація футболу Бразилії хоче, щоб я очолив національну команду. Звичайно, мене це тішить, але я хочу відпрацювати свій контракт з Реалом.

Я хочу тут продовжувати працювати. І залишуся, поки клуб мене не звільнить", – сказав Анчелотті.

Наразі зі збірною Бразилії працює тимчасовий наставник Рамон Менезес.

Раніше повідомлялося, що Перес має намір призначити головним тренером Почеттіно.

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