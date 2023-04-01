Анчелотті підтвердив пропозицію від збірної Бразилії

Наставник Реала Карло Анчелотті підтвердив, що отримав пропозицію очолити збірну Бразилії.

Про це розповів сам італійський фахівець.

"Факт у тому, що Конфедерація футболу Бразилії хоче, щоб я очолив національну команду. Звичайно, мене це тішить, але я хочу відпрацювати свій контракт з Реалом.

Я хочу тут продовжувати працювати. І залишуся, поки клуб мене не звільнить", – сказав Анчелотті.