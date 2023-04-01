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Металіст - Колос 0:0: огляд матчу

Огляд матчу Металіст - Колос
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Металіст - Колос 0:0: огляд матчу
#Колос, #Металіст, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Металіст та Колос зіграли внічию в межах 19-го туру УПЛ.

Чемпіонат України - УПЛ
19 тур, 1 квітня

Металіст - Колос 0:0

Нереалізований пенальті: Прядун 47

Склади команд:

Металіст: Єрмолов, Картушов, Мизюк, Порох, Романюк, Панасенко (Багачанський 71), Чайковський (Самуел 83), Коркішко (Наумець 33), Демченко, Бойчук (Рязанцев, 83), Прядун.

Запас: Костик, Самуел, Ніколишин, Паті, Шамич, Коррал, Чідомере.

Колос: Волинець, Чорноморець, М. Кравченко, Чоботенко, Гончаренко, Мілько, Богданов (Мякушко 63), Смирний, Оріховський, Ільїн (Велетень 85), Безбородько (Лисенко 63).

Запас: Маханьков, Фесюн, Новак, Золотов, Зозуля, Криворучко, Попов.

Жовті картки: Чорноморець 25, Велетень 90+3

Раніше Інгулець вирвав перемогу в Миная.

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