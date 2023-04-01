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Зінедін Зідан погодився очолити збірну України

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Сьогодні 12:49 2968 3
Зінедін Зідан погодився очолити збірну України
#Збірна України з футболу, #Зінедін Зідан

Джерело - Чемпіон.

Легендарний французький ексфутболіст та тренер Зінедін Зідан дав згоду на роботу в збірній України.

Про це повідомляє авторитетне іспанське видання "Бульвар Флорентіно Переса".

До тренерського штабу Зідана ввійдуть Мирон Маркевич, Микола Павлов, Віталій Кварцяний та Руслан Ротань. На кандидатурі останнього Зінедін наполіг особисто. 

"Ротань у моєму штабі? Я мусив включити його у свою команду, адже переживаю, щоб у Руслана не з'явилося надто багато вільного часу. Павлов та Кварцяний? Ми з ними дуже схожі, принаймні зачісками. Маркевич? Ну, тут все очевидно - я не міг не покликати людину, яка є непереможною на рівні збірних, і завжди знає що порадити колегам", - розповів француз.

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За інформацією джерела, Зідан узагалі хотів працювати безплатно, але за законодавством має отримувати мінімальну зарплатню, яку автоматично буде переказувати у Фонд боротьби з дурнями.

Нагадаємо, напередодні ширилися чутки, що Зідан може очолити англійський Тоттенгем.

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