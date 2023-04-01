Ломаченко зречеться московського патріархату

Екс-чемпіон світу думає про радикальний крок в своєму житті

Джерело - Чемпіон.

Дворазовий олімпійський чемпіон Василь Ломаченко збирається покинути паству ПЦУ МП.

Про це Чемпіону розповіли відразу три джерела з найближчого оточення Василя.

Відповідну заяву уродженець Білгород-Дністровського зробить відразу після свого повернення в Україну.

Чому позиція Ломаченко так швидко і радикально змінилася джерела не розповідають. Мовляв, Василь про все розкаже сам і це буде дуже цікава історія.

Нагадаємо, 20 травня в Лас-Вегасі Ломаченко проведе бій за звання абсолютного чемпіона світу з американцем Девіном Хейні.

Боксери вже провели першу битву поглядів. В Україну Василь повернеться вже після бою, в кінці травня.