Ломаченко зречеться московського патріархату

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#Василь Ломаченко

Джерело - Чемпіон.

Дворазовий олімпійський чемпіон Василь Ломаченко збирається покинути паству ПЦУ МП.

Про це Чемпіону розповіли відразу три джерела з найближчого оточення Василя.  

Відповідну заяву уродженець Білгород-Дністровського зробить відразу після свого повернення в Україну.

Чому позиція Ломаченко так швидко і радикально змінилася джерела не розповідають. Мовляв, Василь про все розкаже сам і це буде дуже цікава історія. 

Нагадаємо, 20 травня в Лас-Вегасі Ломаченко проведе бій за звання абсолютного чемпіона світу з американцем Девіном Хейні.

Боксери вже провели першу битву поглядів.  В Україну Василь повернеться вже після бою, в кінці травня.

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