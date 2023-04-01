Ломаченко зречеться московського патріархату

Джерело - Чемпіон.
Дворазовий олімпійський чемпіон Василь Ломаченко збирається покинути паству ПЦУ МП.
Про це Чемпіону розповіли відразу три джерела з найближчого оточення Василя.
Відповідну заяву уродженець Білгород-Дністровського зробить відразу після свого повернення в Україну.
Чому позиція Ломаченко так швидко і радикально змінилася джерела не розповідають. Мовляв, Василь про все розкаже сам і це буде дуже цікава історія.
Нагадаємо, 20 травня в Лас-Вегасі Ломаченко проведе бій за звання абсолютного чемпіона світу з американцем Девіном Хейні.
Боксери вже провели першу битву поглядів. В Україну Василь повернеться вже після бою, в кінці травня.