Реал хоче позбутися Менді

Ферлан Менді влітку може змінити клуб

Захисник Реала Ферлан Менді отримав нову травму, зігравши лише 1 раз після попередньої.

Про це повідомляє Relevo

Через нове пошкодження футболіст пропустить три тижні. Мадридський клуб хоче продати гравця влітку через його фізичну ненадійність.

Нагадаємо, Менді перейшов у Реала в 2019 році, відтоді він отримав 10 травм (8 м’язових) та пропустив через це 43 матчі.

У жодному з трьох повноцінних сезонів в команді він не зіграв 40+ матчів: 32, 38 та 35. У сезоні 2022/23 він провів поки що 25.

Минуло року Реал вже виставляв Менді на трансфер, проте жодна з пропозицій не задовольнила "вершкових".

Раніше став відомий найбільш високооплачуваний гравець Ла-Ліги.