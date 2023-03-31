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Став відомий найбільш високооплачуваний гравець Ла-Ліги

Став відомий найбільш високооплачуваний гравець Ла-Ліги
Сьогодні 18:12 213 0
Став відомий найбільш високооплачуваний гравець Ла-Ліги
Фото - gettyimages
#Азар, #Реал Мадрид, #Ла-Ліга, #Реал Мадрид B

Джерело - tribuna.com.

Вінгер Реала Еден Азар очолив рейтинг найбільш високооплачуваних гравців Ла-Ліги.

Про це повідомляє L’Equipe.

Наразі зарплатня Азара складає 2,25 млн євро на місяць до сплати податків.

У топ-7 по 3 представники Реала та Барселони, а також 1 гравець Атлетіко.

1. Еден Азар (Реал) - 2,25 млн євро;
2. Роберт Левандовський (Барселона) – 2,17 млн євро;
3. Серджі Бускетс (Барселона) – 1,91 млн євро;
4. Давид Алаба (Реал) - 1,88 млн євро;
5-7. Вінісіус Жуніор (Реал) – 1,67 млн євро;
5-7. Жорді Альба (Барселона) – 1,67 млн євро;
5-7. Ян Облак (Атлетіко) – 1,67 млн євро.

Нагадаємо, Зідан може повернутися у Реал.

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