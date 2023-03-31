Став відомий найбільш високооплачуваний гравець Ла-Ліги

Вінгер Реала Еден Азар очолив рейтинг найбільш високооплачуваних гравців Ла-Ліги.

Про це повідомляє L’Equipe.

Наразі зарплатня Азара складає 2,25 млн євро на місяць до сплати податків.

У топ-7 по 3 представники Реала та Барселони, а також 1 гравець Атлетіко.

1. Еден Азар (Реал) - 2,25 млн євро;

2. Роберт Левандовський (Барселона) – 2,17 млн євро;

3. Серджі Бускетс (Барселона) – 1,91 млн євро;

4. Давид Алаба (Реал) - 1,88 млн євро;

5-7. Вінісіус Жуніор (Реал) – 1,67 млн євро;

5-7. Жорді Альба (Барселона) – 1,67 млн євро;

5-7. Ян Облак (Атлетіко) – 1,67 млн євро.

Нагадаємо, Зідан може повернутися у Реал.