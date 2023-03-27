Зідан може повернутися у Реал

Джерело - ukrinform.uа.
Зінедін Зідан розглядає можливість другого повернення у Реал, якщо клуб гарантує виконання двох умов.
Про це повідомляє Defensa Central.
По-перше, француз хоче, аби до його штабу увійшов тренер з фізпідготовки Грегорі Дюпона, якого Зідан свого часу запросив замість Антоніо Пінтуса.
Актуально: Анчелотті влітку може очолити збірну Бразилії
Друга умова Зінедіна - залишити в команді вінгера Едена Азара. Раніше повідомлялося, що в мадридському клубі планують продати бельгійця, якщо надійде відповідна пропозиція.
Нагадаємо, Зідан може очолити Челсі.