Зідан може повернутися у Реал

Зідан назвав умови повернення у Реал

Зінедін Зідан розглядає можливість другого повернення у Реал, якщо клуб гарантує виконання двох умов.

Про це повідомляє Defensa Central.

По-перше, француз хоче, аби до його штабу увійшов тренер з фізпідготовки Грегорі Дюпона, якого Зідан свого часу запросив замість Антоніо Пінтуса.

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Друга умова Зінедіна - залишити в команді вінгера Едена Азара. Раніше повідомлялося, що в мадридському клубі планують продати бельгійця, якщо надійде відповідна пропозиція.

Нагадаємо, Зідан може очолити Челсі.