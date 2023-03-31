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Півзахисник Марселя Унаї вибув до кінця сезону через травму

Футболіст отримав перелом пальця на нозі
Сьогодні 14:55 191 0
Півзахисник Марселя Унаї вибув до кінця сезону через травму
Фото: Getty Images
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Марсель, #Аззедін Унаї

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Марселя Аззедін Унаї більше не зіграє у цьому сезоні.

Про це марокканець повідомив у Інстаграмі.

Футболіст отримав перелом пальця на нозі.

"Я отримав травму під час товариського матчу проти Бразилії. На рентгені виявлено перелом пальця ноги, який потребує операції. Я змушений кілька місяців провести далеко від футбольного поля".

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"Очевидно, я розчарований тим, що не зможу супроводжувати своїх товаришів по команді у фінальній частині сезону, але я зроблю все можливе, щоб бути готовим до початку наступного сезону. Дякуємо за всі ваші повідомлення та ваше співчуття", — написав Унаї.

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Допис, поширений A.ounahi.8 (@azzedine_ounahi)

Раніше стала відома зарплата Маліновського в Марселі.

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