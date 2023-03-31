Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Марселя Аззедін Унаї більше не зіграє у цьому сезоні.
Про це марокканець повідомив у Інстаграмі.
Футболіст отримав перелом пальця на нозі.
"Я отримав травму під час товариського матчу проти Бразилії. На рентгені виявлено перелом пальця ноги, який потребує операції. Я змушений кілька місяців провести далеко від футбольного поля".
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"Очевидно, я розчарований тим, що не зможу супроводжувати своїх товаришів по команді у фінальній частині сезону, але я зроблю все можливе, щоб бути готовим до початку наступного сезону. Дякуємо за всі ваші повідомлення та ваше співчуття", — написав Унаї.
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