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Стала відома зарплата Маліновського в Марселі

За цим показником він на четвертому місці в команді
Сьогодні 15:24 336 0
Стала відома зарплата Маліновського в Марселі
Фото: AFP
#Руслан Маліновський, #Марсель

Джерело - francebleu.fr.

Півзахисник Марселя Руслан Маліновський заробляє у клубі 350 тисяч євро на місяць.

Про це повідомляє francebleu.fr.

За цим показником він на четвертому місці в команді. Найбільший контракт у Жордана Верету (550 тисяч євро).

Найбільші зарплати в Марселі:

1. Жордан Верету 550 тисяч євро.
2. Алексіс Санчес 500 тисяч.
3. Ерік Баї 450 тисяч.
4. Руслан Маліновський 350 тисяч.
5. Дженгіз Ундер 330 тисяч.

Раніше український півзахисник Руслан Маліновський став повноцінним гравцем Марселя.

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