Федерація футболу Франції заборонила переривати матчі під час Рамадану

Ці перерви не відповідають положенням Статуту FFF, - йдеться у повідомлені

Джерело - RMC Sport.

Комісія арбітрів Федерації футболу Франції заборонила робити паузи в матчах під час Рамадану

Про це повідомляє RMC Sport.

"Ці перерви не відповідають положенням Статуту FFF. Федерація та її децентралізовані органи, як органи, відповідальні за місію публічної служби, делеговану державою, захищають фундаментальні цінності Французької Республіки та повинні застосовувати засоби для запобігання будь-якій дискримінації чи порушенню гідності особи, зокрема через свої політичні та релігійні переконання".

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