Федерація футболу Франції заборонила переривати матчі під час Рамадану

Джерело - RMC Sport.
Комісія арбітрів Федерації футболу Франції заборонила робити паузи в матчах під час Рамадану
Про це повідомляє RMC Sport.
"Ці перерви не відповідають положенням Статуту FFF. Федерація та її децентралізовані органи, як органи, відповідальні за місію публічної служби, делеговану державою, захищають фундаментальні цінності Французької Республіки та повинні застосовувати засоби для запобігання будь-якій дискримінації чи порушенню гідності особи, зокрема через свої політичні та релігійні переконання".
Актуально: В АПЛ зупинятимуть матчі заради футболістів-мусульман
"Будь-яка особа, яка порушує ці положення, буде притягнута до дисциплінарної та/або кримінальної відповідальності. Будь-які виступи чи виступи політичного, ідеологічного, релігійного чи профспілкового характеру. Футбольне поле, стадіон, спортзал не є місцем політичного чи релігійного самовираження, це місце нейтралітету, де повинні панувати цінності спорту: рівність, братерство, неупередженість, навчання поваги до судді, себе та інших інші", - йдеться у повідомленні федерації.