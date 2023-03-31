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Барселона хоче провести 3 стартових матча наступного сезону Ла-Ліги на виїзді

Каталонці планують розпочати реконструкцію домашньої арени Камп Ноу
Сьогодні 13:55 154 0
Барселона хоче провести 3 стартових матча наступного сезону Ла-Ліги на виїзді
Фото: Getty Images
#Барселона, #Камп Ноу, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

Джерело - Sport.es.

Барселона хоче провести три стартові гри Ла-Ліги сезону 2023/2024 на виїзді.

Про це повідомляє Sport.es.

Каталонці планують розпочати реконструкцію домашньої арени Камп Ноу через що переїдуть на інший стадіон - Монжуїк, який до початку нової кампанії не буде готовий приймати матчі рівня Ла-Ліги та Ліги чемпіонів.

Через це каталонці звернулися до Ла Ліги з проханням перші три матчі наступного сезону зіграти на виїзді.

Барселона сподівається на схвалення запиту, адже у минулому сезоні схожа ситуація була з Реалом. Тоді мадридці перші три гри зіграли на виїзді через реконструкцію Сантьяго Бернабеу.

Нагадаємо, головний тренер Барселони Хаві продовжить контракт з клубом.

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