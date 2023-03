Хаві продовжить контракт з Барселоною

Головний тренер Барселони Хаві продовжить контракт з клубом.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Офіційне оформлення угоди - це лише справа часу. Тренер активно спілкується з керівництвом клубу стосовно планів на майбутнє.

Він хоче підписати контракт після того, як Барселона виграє чемпіонат Іспанії.

Контракт 43-річного спеціаліста діє до 2024 року.

Xavi Hernández will extend his contract with Barcelona, just matter of time. The club have the proposal ready, Xavi wants full focus on the pitch now. 🔵🔴 #FCB



