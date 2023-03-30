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Хаві продовжить контракт з Барселоною

Офіційне оформлення угоди - це лише справа часу
Сьогодні 10:58 219 0
Хаві продовжить контракт з Барселоною
Фото: Getty Images
#Барселона, #Хаві Ернандес

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Барселони Хаві продовжить контракт з клубом.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Офіційне оформлення угоди - це лише справа часу. Тренер активно спілкується з керівництвом клубу стосовно планів на майбутнє.

Він хоче підписати контракт після того, як Барселона виграє чемпіонат Іспанії.

Контракт 43-річного спеціаліста діє до 2024 року.

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