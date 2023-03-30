Хаві продовжить контракт з Барселоною

Офіційне оформлення угоди - це лише справа часу

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Барселони Хаві продовжить контракт з клубом.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Офіційне оформлення угоди - це лише справа часу. Тренер активно спілкується з керівництвом клубу стосовно планів на майбутнє.

Він хоче підписати контракт після того, як Барселона виграє чемпіонат Іспанії.

Контракт 43-річного спеціаліста діє до 2024 року.