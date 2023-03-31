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Зозуля: Гутцайт заслужив грамоту від рашистів

Український футболіст та волонтер прокоментував бойкот Україною кваліфікацій на Олімпіаду
Сьогодні 10:59 236 0
Зозуля: Гутцайт заслужив грамоту від рашистів
#Роман Зозуля

Джерело - Чемпіон.

Форвард Райо Махадаонда та волонтер Роман Зозуля висловився щодо рішення Уряду України про те, що українці братимуть участь у відборі на Олімпіаду тільки в тих змаганнях, де не буде росіян.

Про це він написав у Інстаграмі.

"Уряд заборонив українським спортсменам брати участь в змаганнях, де будуть представлені спортсмени з росії та білорусі. ГЕНІАЛЬНО! Навіщо далі надриватися і працювати над тим, щоб не допустити до змагань ворожих спортсменів, якщо можна просто забанити своїх".

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"Рішення в якому прямо таки відчувається жага до боротьби і перемоги. Міністр спорту, він же глава НОК, Вадим Гутцайт справляється із завданням хоронити український спорт на відмінно. Похвальну грамоту від рашистів однозначно заслужив", - написав Зозуля.

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Допис, поширений Роман Зозуля (@zozulyaroman)

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