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Руні: Сподіваюся, що Арсенал виграє АПЛ

Ексфорвард МЮ прокоментував чемпіонську гонку між Ман Сіті та Арсеналом
Сьогодні 10:21 166 0
Руні: Сподіваюся, що Арсенал виграє АПЛ
Фото: Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал (Лондон), #Манчестер Сіті, #Манчестер Юнайтед, #Вейн Руні

Джерело - CNN.

Манчестер Сіті випередить Арсенал наприкінці чемпіонської гонки за титул АПЛ.

Таку думку висловив колишній нападник Манчестер Юнайтед та збірної Англії Вейн Руні.

"Я сподіваюся, що Арсенал виграє АПЛ, але гадаю, що Манчестер Сіті їх випередить. Це буде інтригуюче. Я вважаю так тому, що Арсенал нещодавно вийшов на свої нинішні позиції, тиск може бути дуже великим. Коли до кінця залишається 10 матчів, ти починаєш відчувати справжній тиск".

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"Тому мені й цікаво, чи зможе Арсенал продовжити робити те, що робив весь сезон. Ерлінг Голанд неймовірний. Я люблю дивитись, як він грає. Він точно поб'є не один рекорд", - сказав Руні.

Нагадаємо, Манчестер Сіті розпочав пошук заміни Жузепу Гвардіолі.

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