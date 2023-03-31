Руні: Сподіваюся, що Арсенал виграє АПЛ

Манчестер Сіті випередить Арсенал наприкінці чемпіонської гонки за титул АПЛ.

Таку думку висловив колишній нападник Манчестер Юнайтед та збірної Англії Вейн Руні.

"Я сподіваюся, що Арсенал виграє АПЛ, але гадаю, що Манчестер Сіті їх випередить. Це буде інтригуюче. Я вважаю так тому, що Арсенал нещодавно вийшов на свої нинішні позиції, тиск може бути дуже великим. Коли до кінця залишається 10 матчів, ти починаєш відчувати справжній тиск".