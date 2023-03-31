Тверезий розрахунок чи безумство: чому Забарний вибрав аутсайдера АПЛ?

Джерело - Чемпіон.

Ілля Забарний після тривалого відновлення від травми нарешті готовий дебютувати за Борнмут. 20-річний бек збірної України став уже п’ятим футболістом (після Олександра Зінченка, Віталія Миколенка, Єгора Ярмолюка та Михайла Мудрика) з українським паспортом у лізі, де грають найвидатніші майстри сучасності. То що, в наш сповнений драм та трагедій, які відбуваються на очах, час, саме момент порадіти за перспективи неньки на просторах гри у м’яч? І все наче так, якби не одне жирнюче "але": картинка майбутнього для клубу, в якому опинився Забарний, викликає дискусії. А разом з тим — множить розмови про майбутнє нашого футболіста.

Тож як так сталося, що один з найбільш обдарованих центральних захисників щонайменше Східної Європи отримав нову роботу в зовсім не однозначно вигідному місці? Шукаємо відповіді разом, а вони в нас є.

Найгірший клуб найсильнішої ліги світу кращий за будь-яку команду УПЛ

Такою є сувора правда життя. Зайве говорити, що з 2014-го рівень української Прем'єр-ліги стрімко падав. Так, до середини минулого сезону за останні два-три роки ми отримали поступовий злам у сторону ледь-ледь помітних надій на краще. Втім, 24 лютого 2022-го сталося те, що сталося. Однак нинішнє місце УПЛ на задвірках середніх чемпіонатів Старого Світу — лише вершина айсберга. Варто дивитися глибше. За останні приблизно 20 років західноєвропейський футбол ішов уперед семимильними кроками — мова і про спортивну силу команд, і про фінансову міць клубів. Тоді як у Східній Європи клубний футбол, у кращому випадку, хіба що не деградував. Ця прірва ставала більшою з кожним не роком — місяцем. І буде ставати ще більш вражаючою.

Трансфер Забарного став найдорожчим в історії Динамо

У обставинах із трансфером Забарного Динамо — не сторона-статист

Не треба бути великим футбольним аналітиком, щоб розуміти: ситуація, яка склалася з Віктором Циганковим, Ігоря Суркіса неабияк розгнівала. Можна скільки завгодно кепкувати й реготати з тепер відомої на всю Україну фрази президента ДК про його бізнесові потенції, але навіть така уперта в сенсі окремих переконань на тему футболу людина, як Суркіс-молодший, вчитися уміє. Й коли стало ясно, що на Циганкові втрачено не менш ніж п'ять мільйонів євро, після якогось за ліком раунду переговорів з Борнмутом, який нібито не поскупився накинути пару-трійку мільйонів після кількох "ні" у виконанні керівництва "біло-синіх", Суркіс сказав "Продано!". Решта — справа техніки, чи то пак агентів та планів уже самого футболіста.

Забарний знає, куди прийшов: у нього відмінні шанси грати в стартовому складі

З точки зору спортивних перспектив Забарного-футболіста на найближчі місяці Іллі варто віддати належне. Будь-який розсудливий гравець перед переходом у новий клуб прораховує свої шанси отримувати ігрову практику. У випадку з Забарним ми не просто бачимо красномовно погані показники "вишень" в обороні своїх воріт — в середньому команда пропускає рівно два голи за матч (54 у 27 іграх). Одними з головних винуватців такого стану речей є безпосередні конкуренти Іллі за місце в стартовій 11-ці. Це правоногі центрбеки Кріс Мефам та Джек Стівенс. То ж неважко спрогнозувати, що вже в найближчих матчах на позиції правого центрального захисника з перших хвилин буде з'являтися саме наш хлопець.

Борнмут — об'єктивно найбільш слабка команда АПЛ за грою та клуб, який потрапив у вир несприятливих обставин

Борнмут — один з трьох новачків АПЛ, який вже за підсумками міжсезоння улітку в 20-ці найкращих клубів Англії пас задніх. Точно — за двома критеріями. Перший — сила складу. "Вишні" так і залишилися найбільш скромним колективом ліги за підбором виконавців. Другий випливає з першого — активність клубу на трансферному ринку була вкрай помірною. Причина у перехідному періоді для самого клубу. Вже колишній власник з російськими коренями Дьомін займався питанням продажу Борнмута з літа й активу позбувся тільки у грудні. Не дивно, що в таких умовах робота на ринку з посилення складу була обмежена мінімальними інвестиціями. І лише в січні "вишні" почали виглядати хоч трохи більш "стиглими" — за рахунок саме бажання щось витрачати. Однак за підсумками більш ніж половини дистанції команда йде в зоні вильоту. Що, так і хочеться сказати "Ілля, та чим же ти думав?"?!.. Однак з висновками таки не варто поспішати.

Вже за пів року Ілля може перейти на два-три щаблі вище

Парадокс, але цьому може сприяти виліт нинішньої команди Забарного. У випадку повернення до Чемпіоншипа Борнмут неминуче очікує розпродаж найбільш "смачних" лотів. Друга за рангом ліга Англії не співвідносна з АПЛ за рівнем фінансових прибутків клубів, то ж корегувати бюджет у сторону зменшення "вишням" доведеться у будь-якому разі. Й у випадку, якщо до травня включно Забарний зарекомендує себе якісним футболістом у нових непростих умовах, запрошення від клубів рівня тієї ж Астон Вілли чи навіть Челсі, з якими пов’язували Іллю у попередні тижні й місяці, стануть реальністю.

Максим Салівон, Чемпіон