Забарний може дебютувати за Борнмут у матчі з Фулгемом

Дебют українського центрбека Іллі Забарного за Борнмут може відбутися вже на цих вихідних.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Гаррі О'Ніл.

"Ілля був поруч під час перерви, тому було приємно ввести його в курс справи, і ми провели з ним хороший двотижневий блок.

Маркус Таверньє теж повернувся в стрій. Хамед Траоре зіграв кілька хвилин у міжнародній перерві, але трохи прихворів. Він не почав другу гру за збірну Кот-д'Івуару, але з ним усе гаразд", - заявив О'Ніл.