Головне
Ломаченко та Хейні провели першу битву поглядів
Сьогодні 08:43 820
Баюл розкритикувала Гутцайта після рішення про частковий бойкот Олімпіади-2024 для українців
Сьогодні 17:21 94
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю
Сьогодні 16:17 3553
Росіяни та білоруси зможуть виступити на Вімблдоні під нейтральним прапором
Сьогодні 14:35 208
З Ісусом, але без кольорів України: Ломаченко у звичному образі з'явився на дуелі поглядів із Хейні
Сьогодні 11:06 683
Батько Ф'юрі назвав винних у зриві бою з Усиком
Вчора 23:55 1274
Україна бойкотуватиме змагання, де будуть росіяни
Вчора 23:13 392
Шахтар та Кривбас покарали за поведінку представників після матчу УПЛ
Вчора 21:14 533
Буяльський отримав три матчі дискваліфікації
Вчора 18:13 643
Путін - х*йло: 9 років тому з'явився суперхіт про президента росії
Вчора 17:18 5913
Прямі трансляції

Забарний може дебютувати за Борнмут у матчі з Фулгемом

Українець повністю відновився від травми.
Сьогодні 17:26 153 0
Забарний може дебютувати за Борнмут у матчі з Фулгемом
#Борнмут, #Ілля Забарний

Джерело - Чемпіон.

Дебют українського центрбека Іллі Забарного за Борнмут може відбутися вже на цих вихідних.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Гаррі О'Ніл.

"Ілля був поруч під час перерви, тому було приємно ввести його в курс справи, і ми провели з ним хороший двотижневий блок.

Маркус Таверньє теж повернувся в стрій. Хамед Траоре зіграв кілька хвилин у міжнародній перерві, але трохи прихворів. Він не почав другу гру за збірну Кот-д'Івуару, але з ним усе гаразд", - заявив О'Ніл.

Матч Борнмут - Фулгем відбудеться у суботу, 1 квітня, о 17:00 за Києвом.

Раніше Нето підписав новий контракт з Борнмутом.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ломаченко та Хейні провели першу битву поглядів Ломаченко та Хейні провели першу битву поглядів 820
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю 3553
Батько Ф'юрі назвав винних у зриві бою з Усиком Батько Ф'юрі назвав винних у зриві бою з Усиком 1274
Львів - Динамо: де дивитися матч УПЛ Львів - Динамо: де дивитися матч УПЛ 1285
Зозуля: Гутцайт заслужив грамоту від росіян Зозуля: Гутцайт заслужив грамоту від росіян 795
Ігнатенко підписав довгостроковий контракт з Динамо Ігнатенко підписав довгостроковий контракт з Динамо 747
Рекомендуємо
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 73430 1
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 10799 2
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 41971
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 14737 6
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 9011
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 8252 1