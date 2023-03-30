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Ібрагімович знову травмувався

Терміни відновлення наразі невідомі
Вчора 23:37 187 0
Ібрагімович знову травмувався
Фото - gettyimages
#Златан Ібрагімович, #Мілан, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

Форвард Мілана Златан Ібрагімович знову зазнав травми.

Про це повідомляє італійський журналіст Антоніо Віт'єлло.

41-річний футболіст травмував м'язи правого стегна у розташуванні збірної Швеції, де він відіграв 18 хвилин у матчі проти Бельгії (0:3).

Повідомляється, що Ібрагімович пропустить найближчі кілька тижнів, після чого його стан буде повторно обстежено.

Нагадаємо, днями Ібрагімович став найстаршим гравцем в історії відбору чемпіонатів Європи.

Примітно, що напередодні він став ще й найстаршим бомбардиром в історії Серії А, забивши гол у ворота Удінезе.

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