Ібрагімович знову травмувався

Терміни відновлення наразі невідомі

Джерело - Чемпіон.

Форвард Мілана Златан Ібрагімович знову зазнав травми.

Про це повідомляє італійський журналіст Антоніо Віт'єлло.

41-річний футболіст травмував м'язи правого стегна у розташуванні збірної Швеції, де він відіграв 18 хвилин у матчі проти Бельгії (0:3).

Повідомляється, що Ібрагімович пропустить найближчі кілька тижнів, після чого його стан буде повторно обстежено.

Нагадаємо, днями Ібрагімович став найстаршим гравцем в історії відбору чемпіонатів Європи.

Примітно, що напередодні він став ще й найстаршим бомбардиром в історії Серії А, забивши гол у ворота Удінезе.