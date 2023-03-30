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АПЛ відхилила пропозицію Netflix щодо запуску серіалу

Клуби не підтримали ідею Netflix
Сьогодні 21:52 275 0
АПЛ відхилила пропозицію Netflix щодо запуску серіалу
#Чемпіонат Англії, АПЛ

Джерело - xsport.ua.

Англійська Прем'єр-ліга (АПЛ) відмовилася від пропозиції Netflix, який хотів зняти серіал про лігу.

Про це повідомляє The Times.

Netflix планувала зняти три сезони, за кожен з яких ліга отримала б 5 млн фунтів. Однак 15 млн фунтів за три сезони не влаштували клуби.

Також клуби побоялися, що серіал негативно вплине на дохід від телеправ в наступному сезоні, оскільки офіційні транслятори могли б наполягати на тому, що Netflix має занадто багато доступу.

Раніше став відомий найбільш високооплачуваний гравець АПЛ.

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