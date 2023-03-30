Став відомий найбільш високооплачуваний гравець АПЛ

Визначився рейтинг найбільш високооплачуваних гравців АПЛ

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брейне очолив рейтинг найбільш високооплачуваних гравців АПЛ.

Про це повідомляє L’Equipe.

Наразі зарплатня Де Брюйне складає 425 тисяч фунтів в тиждень. Друге-третє місце розділили партнер Де Брейне, форвард Ерлінг Голанд та голкіпер Манчестер Юнайтед Давід Де Хеа із зарплатнею 402 250 фунтів на тиждень.

До першої п'ятірки також увійшли Мохамед Салах з Ліверпуля та ще один гравець Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо.

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