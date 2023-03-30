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Став відомий найбільш високооплачуваний гравець АПЛ

Визначився рейтинг найбільш високооплачуваних гравців АПЛ
Сьогодні 18:39 260 0
Став відомий найбільш високооплачуваний гравець АПЛ
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Кевін Де Брейне, #Манчестер Сіті

Джерело - tribuna.com.

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брейне очолив рейтинг найбільш високооплачуваних гравців АПЛ.

Про це повідомляє L’Equipe.

Наразі зарплатня Де Брюйне складає 425 тисяч фунтів в тиждень. Друге-третє місце розділили партнер Де Брейне, форвард Ерлінг Голанд та голкіпер Манчестер Юнайтед Давід Де Хеа із зарплатнею 402 250 фунтів на тиждень.

До першої п'ятірки також увійшли Мохамед Салах з Ліверпуля та ще один гравець Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо.

Раніше збірна Бельгії обрала нового капітана.

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