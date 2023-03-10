Головне
Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ
Сьогодні 11:30 891
Україна стала недосяжною для своїх переслідувачів у таблиці коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 11:15 42796 4
Україна може втратити місце в заявці на проведення чемпіонату світу
Сьогодні 04:18 896
Ліга Європи. Шахтар - Феєнорд 1:1: огляд матчу
Сьогодні 00:49 674
Шахтар - Феєнорд: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 00:14 10832
Арсенал із Зінченком зіграв внічию зі Спортінгом, Манчестер Юнайтед розгромив Бетіс: результати 1/8 фіналу Ліги Європи
Вчора 23:55 908
Шахтар не втримав перемогу над Феєнордом у Лізі Європи
Вчора 23:52 1193
Шахтар - Феєнорд 1:1. Як це було - Ліга Європи
Вчора 23:51 8500
Ракицький забив чудо-гол спиною у ворота Феєнорда - Шахтар повів у рахунку
Вчора 23:43 12352
Дудченко - дванадцятий в індивідуальній гонці Кубка світу в Естерсунді
Вчора 18:53 1339
Прямі трансляції

Манчестер Юнайтед може підписати Маунта

Сьогодні 13:13 205 0
Мейсон Маунт влітку може змінити клуб
Манчестер Юнайтед може підписати Маунта
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Футбольні трансфери, #Челсі, #Мейсон Маунт

Джерело - football.ua.

Півзахисник Челсі Мейсон Маунт може змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє The Guardian.

Манчестер Юнайтед цікавиться півзахисником Челсі. Крім того, не проти отримати досвідченого виконавця і Ліверпуль.

Актуально: Челсі - Боруссія Дортмунд 2:0: огляд матчу Ліги чемпіонів

Водночас Челсі не вдається домовитись з гравцем щодо продовження контракту. "Аристократи" планують заробити на продажі Мейсона близько 50 млн євро. Чинний контракт футболіста із "синіми" розрахований до літа 2024 року.

У нинішньому сезоні Маунт провів 32 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав шість результативних передач.

Раніше Челсі вдома переграв дортмундську Боруссію у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2022/23 з футболу. Українець Михайло Мудрик увесь матч провів на лаві запасних.

Коментарі ()
Популярне зараз
Стала відома зарплата Яремчука у Брюгге Стала відома зарплата Яремчука у Брюгге 5308
Ракицький забив чудо-гол спиною у ворота Феєнорда - Шахтар повів у рахунку Ракицький забив чудо-гол спиною у ворота Феєнорда - Шахтар повів у рахунку 12352
Шахтар - Феєнорд: відео голів і огляд матчу Шахтар - Феєнорд: відео голів і огляд матчу 10832
Шахтар - Феєнорд - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи Шахтар - Феєнорд - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи 4130
Шахтар - Феєнорд 1:1. Як це було - Ліга Європи Шахтар - Феєнорд 1:1. Як це було - Ліга Європи 8500
Україна стала недосяжною для своїх переслідувачів у таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна стала недосяжною для своїх переслідувачів у таблиці коефіцієнтів УЄФА 42796 4
Рекомендуємо
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 951
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 28028
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 44265
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 34217
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 33406 1
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 14606 1