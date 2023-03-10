Манчестер Юнайтед може підписати Маунта

Мейсон Маунт влітку може змінити клуб

Півзахисник Челсі Мейсон Маунт може змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє The Guardian.

Манчестер Юнайтед цікавиться півзахисником Челсі. Крім того, не проти отримати досвідченого виконавця і Ліверпуль.

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Водночас Челсі не вдається домовитись з гравцем щодо продовження контракту. "Аристократи" планують заробити на продажі Мейсона близько 50 млн євро. Чинний контракт футболіста із "синіми" розрахований до літа 2024 року.

У нинішньому сезоні Маунт провів 32 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав шість результативних передач.

Раніше Челсі вдома переграв дортмундську Боруссію у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2022/23 з футболу. Українець Михайло Мудрик увесь матч провів на лаві запасних.