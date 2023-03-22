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Збірна Бельгії обрала нового капітана

Сьогодні 08:25 201 0
Де Брейне став новим капітаном збірної Бельгії
Збірна Бельгії обрала нового капітана
#Кевін Де Брейне

Джерело - Чемпіон.

У національній збірній Бельгії перед стартом кваліфікації Євро-2024 назвали нового капітана команди - півзахисника Манчестер Сіті Кевіна Де Брейне.

Попереднім капітаном був Еден Азар, але він завершив виступи за національну команду після ЧС-2022. Віцекапітанами стали воротар Тібо Куртуа та нападник Ромелу Лукаку.

Кевін Де Брейне виступає за збірну Бельгії з 2010 року, він провів 97 матчів та забив 25 голів.

Нагадаємо, першим матчем у відборі Євро-2024 для Бельгії стане гра зі Швецією.

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