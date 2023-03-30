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Конте може зробити паузу у тренерській кар'єрі

Конте планує призупинити кар'єру
Сьогодні 17:10 138 0
Конте може зробити паузу у тренерській кар'єрі
Фото - gettyimages
#Антоніо Конте

Джерело - sport.ua.

Італійський фахівець Антоніо Конте має намір зробити річну паузу у своїй тренерській кар'єрі.

Про це повідомляє Tuttosport.

Кілька днів тому Конте було звільнено з посади головного тренера Тоттенхема. Він очолював команду з листопада 2021 року.

Варіанти продовження кар'єри, які лежать у Конте на столі, його не вражають, і 53-річний італієць хоче почекати до літа 2024 року, перш ніж повертатись до роботи.

Раніше повідомлялося, що Нагельсманн розглядається керівництвом лондонського Тоттенгема на вакантну посаду наставника після звільнення італійця Антоніо Конте.

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