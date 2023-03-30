Дибала залишиться у Ромі за однієї умови

Пауло Дибала хоче працювати з Жозе Моурінью

Нападник Роми Пауло Дибала може залишитися у клубі за однієї умови.

Про це повідомляє Tuttosport.

У контракті гравця, який діє до літа 2025 року, прописано досить скромну клаусулу в розмірі 12 мільйонів євро, яку можуть дозволити собі активувати багато клубів. Через це вибір клубу наступного сезону повністю в руках самого 29-річного аргентинця.

Дибала готовий залишитися в Ромі наступного сезону лише за однієї умови: якщо на посаді головного тренера команди залишиться Жозе Моурінью.

У поточному сезоні Дибала провів 20 матчів у Серії А за Рому: на його рахунку 9 голів та 6 асистів.

Нагадаємо, Дибалу можуть дискваліфікувати через зарплатну змову з Ювентусом.