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Дибала залишиться у Ромі за однієї умови

Пауло Дибала хоче працювати з Жозе Моурінью
Сьогодні 16:12 266 0
Дибала залишиться у Ромі за однієї умови
Фото - gettyimages
#Пауло Дибала, #Рома, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - sport.ua.

Нападник Роми Пауло Дибала може залишитися у клубі за однієї умови.

Про це повідомляє Tuttosport.

У контракті гравця, який  діє до літа 2025 року, прописано досить скромну клаусулу в розмірі 12 мільйонів євро, яку можуть дозволити собі активувати багато клубів. Через це вибір клубу наступного сезону повністю в руках самого 29-річного аргентинця.

Дибала готовий залишитися в Ромі наступного сезону лише за однієї умови: якщо на посаді головного тренера команди залишиться Жозе Моурінью.

У поточному сезоні Дибала провів 20 матчів у Серії А за Рому: на його рахунку 9 голів та 6 асистів.

Нагадаємо, Дибалу можуть дискваліфікувати через зарплатну змову з Ювентусом.

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