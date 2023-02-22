Дибалу можуть дискваліфікувати через зарплатну змову з Ювентусом

Сьогодні Дибалу допитала прокуратура

Джерело - La Repubblica.

Форвард Роми Пауло Дибала може отримати дискваліфікацію на три місяці за таємну змову з Ювентусом щодо зарплатні.

Про це повідомляє La Repubblica

Сьогодні Дибалу допитала прокуратура, яка проводить розслідування фінансових махінацій Ювентуса для зниження зарплатні футболістам під час пандемії коронавірусу.

Аргентинський форвард не відмовлявся від зарплати, а домовився про відстрочку та згодом отримав два платежі по 1,9 мільйона євро.

Згідно із Кодексом про спортивну справедливість, клуба заборонено платити зарплату в такий спосіб.

Нагадаємо, прокурори FIGС вимагатимуть зняти з Ювентуса ще мінімум 20 очок.