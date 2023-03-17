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Маліновський став повноцінним гравцем Марселя

Сьогодні 16:27 304 0
Руслан Маліновський повноцінний гравець Марселя
Маліновський став повноцінним гравцем Марселя
Фото - gettyimages
#Аталанта, #Руслан Маліновський, #Марсель, #Футбольні трансфери

Джерело - sport.ua.

 Український півзахисник Руслан Маліновський став повноцінним гравцем Марселя.

Про це повідомляє RMC Sport.

Актуально: Удар Маліновського зі штрафного призвів до голу Марселя в матчі Ліги 1 - ВІДЕО

У січні Маліновський перейшов до Марселя з Аталанти на правах оренди з опцією викупу, який за певних умов ставав обов'язковим. Ця умова – збереження Марселем місця у Лізі 1 на наступний сезон.

За 11 турів до фінішу Марсель вже математично забезпечив собі місце у Лізі 1: відставання від зони вильоту – 33 очки. Це означає, що Марсель має викупити Маліновського. За різними джерелами сума викупу – від 10 до 13 млн євро.

У нинішньому сезоні на рахунку Маліновського 2 голи у 13 матчах за Марсель у всіх турнірах.

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