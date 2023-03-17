Руслан Маліновський повноцінний гравець Марселя

Український півзахисник Руслан Маліновський став повноцінним гравцем Марселя.

Про це повідомляє RMC Sport.

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У січні Маліновський перейшов до Марселя з Аталанти на правах оренди з опцією викупу, який за певних умов ставав обов'язковим. Ця умова – збереження Марселем місця у Лізі 1 на наступний сезон.

За 11 турів до фінішу Марсель вже математично забезпечив собі місце у Лізі 1: відставання від зони вильоту – 33 очки. Це означає, що Марсель має викупити Маліновського. За різними джерелами сума викупу – від 10 до 13 млн євро.

У нинішньому сезоні на рахунку Маліновського 2 голи у 13 матчах за Марсель у всіх турнірах.