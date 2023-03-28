ФІФА заплатить клубам 300 млн фунтів за виступи гравців на ЧС-2026

Виплати зростуть на 75%

ФІФА заплатить клубам, чиї гравці вирушать на майбутній чемпіонат світу 2026 року, загалом 300 мільйонів фунтів.

Про це повідомляє Sky Sports.

Фонд, узгоджений між ФІФА та Асоціацією європейських клубів (European Club Association), зріс на 75% порівняно з тим, скільки було виділено коштів на участь гравців у мундіалі в Катарі 2022 року. Тоді фонд виплат клубам становив 170 мільйонів.

Багато в чому це пов'язано з тим, що у 2026 році зміниться формат чемпіонату світу, внаслідок чого у турнірі братимуть участь не 32, а 48 національні команди. У зв'язку з цим зросте і загальна кількість матчів (з 64 до 104).

Нагадаємо, що чемпіонат світу 2026 року пройде у трьох країнах: США, Канаді та Мексиці.

Раніше Джанні Інфантіно був переобраний на посаду президента ФІФА.