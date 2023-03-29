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Монца планує запросити Ібрагімовича

Клуб Серії А хоче підписати Ібрагімовича
Сьогодні 20:18 124 0
Монца планує запросити Ібрагімовича
Фото - gettyimages
#Златан Ібрагімович, #Мілан, #Монца, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Генеральний директор Монци Адріано Галліані має намір запросити до команди нападника Мілана Златана Ібрагімовича.

Про це повідомляє журналіст Даніелє Лонго.

Пропозиція 41-річному футболісту щодо переговорів повинна надійти найближчим часом. Галліані мріє про те, щоб Златан представляв Монцу та оголосив про завершення кар’єри саме у цій команді.

Відзначається, що пріоритетом Ібрагімовича залишається діалог з представниками керівництва Мілану щодо його майбутнього. Чинний контракт форварда завершується влітку.

Нагадаємо, днями Ібрагімович став найстаршим гравцем в історії відбору чемпіонатів Європи.

Примітно, що напередодні він став ще й найстаршим бомбардиром в історії Серії А, забивши гол у ворота Удінезе.

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