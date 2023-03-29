Клуб Серії А хоче підписати Ібрагімовича

Джерело - Чемпіон.

Генеральний директор Монци Адріано Галліані має намір запросити до команди нападника Мілана Златана Ібрагімовича.

Про це повідомляє журналіст Даніелє Лонго.

Пропозиція 41-річному футболісту щодо переговорів повинна надійти найближчим часом. Галліані мріє про те, щоб Златан представляв Монцу та оголосив про завершення кар’єри саме у цій команді.

Відзначається, що пріоритетом Ібрагімовича залишається діалог з представниками керівництва Мілану щодо його майбутнього. Чинний контракт форварда завершується влітку.

Нагадаємо, днями Ібрагімович став найстаршим гравцем в історії відбору чемпіонатів Європи.

Примітно, що напередодні він став ще й найстаршим бомбардиром в історії Серії А, забивши гол у ворота Удінезе.