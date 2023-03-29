Енріке: Хотів би працювати в Англії

Колишній головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке готовий працювати в АПЛ.

Про це розповів сам іспанський фахівець.

"Я багато стежу за АПЛ. Дивлюся більше матчів цього чемпіонату, ніж Ла-Ліги. В Іспанії лише ігри грандів.

Хотів би працювати в Англії. Але це не означає, що я виключаю варіант з робою в Іспанії.

Від клубів у мене не було пропозицій, лише від збірних. З Бразилії зі мною ніхто не контактував", - сказав Енріке.