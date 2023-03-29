Енріке: Хотів би працювати в Англії

Джерело - tribuna.com.
Колишній головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке готовий працювати в АПЛ.
Про це розповів сам іспанський фахівець.
"Я багато стежу за АПЛ. Дивлюся більше матчів цього чемпіонату, ніж Ла-Ліги. В Іспанії лише ігри грандів.
Хотів би працювати в Англії. Але це не означає, що я виключаю варіант з робою в Іспанії.
Від клубів у мене не було пропозицій, лише від збірних. З Бразилії зі мною ніхто не контактував", - сказав Енріке.
Нагадаємо, після вильоту до 1/8 фіналу ЧС-2022 у Катарі Луїс Енріке залишив посаду наставника збірної Іспанії.