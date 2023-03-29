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Енріке: Хотів би працювати в Англії

Луїс Енріке прокоментував свої плани на майбутнє
Сьогодні 19:50 139 0
Енріке: Хотів би працювати в Англії
Фото - gettyimages
#Луїс Енріке

Джерело - tribuna.com.

Колишній головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке готовий працювати в АПЛ.

Про це розповів сам іспанський фахівець.

"Я багато стежу за АПЛ. Дивлюся більше матчів цього чемпіонату, ніж Ла-Ліги. В Іспанії лише ігри грандів.

Хотів би працювати в Англії. Але це не означає, що я виключаю варіант з робою в Іспанії.

Від клубів у мене не було пропозицій, лише від збірних. З Бразилії зі мною ніхто не контактував", - сказав Енріке.

Нагадаємо, після вильоту до 1/8 фіналу ЧС-2022 у Катарі Луїс Енріке залишив посаду наставника збірної Іспанії.

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