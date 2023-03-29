Ковач відхилив пропозицію Тоттенгема

Тоттенгем пропонував посаду головного тренера команди наставнику Вольфсбурга Ніко Ковачу.

Про це повідомляє waz-online.de.

Однак Ковач пропозицію "Шпор" відхилив. Тоттенгем хотів, щоб 51-річний хорват очолив команду просто зараз, однак той не готовий покидати "Вовків" раніше кінця поточного сезону.

Ніко Ковач очолює Вольфсбург із травня минулого року.

Раніше повідомлялося, що Нагельсманн розглядається керівництвом лондонського Тоттенгема на вакантну посаду наставника після звільнення італійця Антоніо Конте.