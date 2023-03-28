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Збірна Іспанії несподівано поступилася Шотландії: результати матчів кваліфікації Євро-2024

Вчора 23:43 515 0
Збірна Іспанії несподівано поступилася Шотландії: результати матчів кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

У другому турі кваліфікаційному раунді відбору на чемпіонат Європи-2024 з футболу відбулося ще сім матчів.

Чемпіонат Європи-2024
Кваліфікація, 28 березня
Група А

Грузія - Норвегія 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 15 Серлот, 1:1 - 61 Мікаутадзе

Косово - Андорра 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 59 Жегрова, 1:1 - 61 Убах

Румунія - Білорусь 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 17 Станчу, 2:0 - 19 Бурке, 2:1 - 86 Морозов

Туреччина - Хорватія 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 20 Ковачич, 0:2 - 45+4 Ковачич

Уельс - Латвія 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 41 Мур

Швейцарія - Латвія 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 39 Варгас, 2:0 - 48 Амдоуні, 3:0 - 52 Відмер

Шотландія - Іспанія 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 7 Мактоміней, 2:0 - 51 Мактоміней

Нагадаємо, що матч Англія - Україна завершився перемогою господарів 2:0.

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