Збірна Іспанії несподівано поступилася Шотландії: результати матчів кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.
У другому турі кваліфікаційному раунді відбору на чемпіонат Європи-2024 з футболу відбулося ще сім матчів.
Чемпіонат Європи-2024
Кваліфікація, 28 березня
Група А
Грузія - Норвегія 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 15 Серлот, 1:1 - 61 Мікаутадзе
Косово - Андорра 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 59 Жегрова, 1:1 - 61 Убах
Румунія - Білорусь 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 17 Станчу, 2:0 - 19 Бурке, 2:1 - 86 Морозов
Туреччина - Хорватія 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 20 Ковачич, 0:2 - 45+4 Ковачич
Уельс - Латвія 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 41 Мур
Швейцарія - Латвія 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 39 Варгас, 2:0 - 48 Амдоуні, 3:0 - 52 Відмер
Шотландія - Іспанія 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 7 Мактоміней, 2:0 - 51 Мактоміней
Нагадаємо, що матч Англія - Україна завершився перемогою господарів 2:0.